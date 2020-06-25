В Крыму задержана банда, вымогавшая миллион

25.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Ялте этническая преступная группировка, состоящая из выходцев из Чеченской республики, похитила местного жителя и требовала за него выкуп в размере миллиона рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следователи выяснили, что трое преступников работали вместе с потерпевшим на одном из строительных объектов в Ялте.

«Им стало известно, что напарнику за работу была перечислена крупная сумма. Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать», – говорится в сообщении.

Товарищ потерпевшего встретился с преступниками, чтобы передать часть суммы, а взамен забрать его паспорт и мобильный телефон. Во время передачи денег силовики и задержали бандитов.