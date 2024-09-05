Военкор: После Покровска останутся задачи и поближе Днепропетровска

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По карте, после взятия Красноармейска (Покровска) открывается прямая дорога на Днепропетровск, однако разумнее было бы расширять плацдарм на юг и север – к Угледару и славянско-краматорской агломерации.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Красноармейском направлении, мне кажется, реально до Нового года выйти на границы ДНР. Собственно, работа на это и ведётся. Весь вопрос – как поступит украинское командование со своими резервами, насколько сильно оно будет цементировать оборону на этом направлении. Но сам Покровск важен, прежде всего, как логистический узел обороны, который связывает южную донбасскую группировку с северной. Условно говоря, на сегодняшний день, связывает Угледар и славянско-краматорскую агломерацию, и выходом на Покровск мы фактически разрубаем надвое всю донбасскую группировку ВСУ. Уже западные СМИ фантазируют, что от Покровска мы в 2025 году сможем наступать на Днепропетровск. Если по карте, то это действительно так, другой вопрос, а надо ли нам это будет в 2025 году. Потому что есть нерешённые задачи поближе Днепропетровска, и мы их будем постепенно решать», – сказал Коц.

«Но Покровск – это ключевая точка, от которой можно расширять плацдарм и постепенно, постепенно занимать оккупированные территории на север, на юг от оккупированных территорий Донбасса – и уничтожать противника», – добавил военкор.