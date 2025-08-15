«Война начнется попытки оккупации Санкт-Петербурга», – дипломат

Елена Острякова.  
15.08.2025 12:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2826
 
Азербайджан, Дзен, НАТО, Россия, Санкт-Петербург


Процесс «обужения геополитических возможностей России» идет уже 50 лет.

Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процесс «обужения геополитических возможностей России» идет уже 50 лет. Об этом зампредседателя Ассоциации российских...

«Нас блокируют. Все-таки Россия континентальное существо. Нас очень мощно отблокировали на севере. В особенности, Балтийское море. Я убежден, что война начнется в Европе с попытки оккупации Санкт-Петербурга. Наши несостоявшиеся партнеры на Западе именно над этим сейчас эффективно работают и далеко продвинулись»,  – сказал Бакланов.

Он считает ситуацию на Черном море «двусмысленной», поскольку Турция постоянно дополняет доктрину Монтрё своими внутренними правилами. Осложнилась ситуация и на Каспии.

«Мы исходили из того (этот наш пафосный проект «Север-Юг»), что Каспийское море далековато от НАТО находится, и там удастся сделать междусобойчик между государствами, которые с нами традиционно в нормальных отношениях. Но это не получается. То, что на наших глазах происходит вокруг Азербайджана, меняет всю геополитическую закваску крайне негативно. Мы от последних военно-политических возможностей начинаем отказываться. Нас с Южного Кавказа оттирают», – сказал Бакланов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить