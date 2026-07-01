Войну между НАТО и РФ развяжут в 2029 году – Живов
Глобалисты готовятся утилизировать белых европейцев в большой войне с Россией, которая скорее всего начнётся весной 2029 года.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2029 году Европа планирует развязать войну с Россией. В европейский ВПК вложены огромные деньги. Сейчас там идет серьезная ментальная работа по подготовке белых европейцев к войне.
Почему я говорю белых, потому что мигрантов явно не собираются вовлекать в конфликт с Россией. Они будут сидеть в тылах, заниматься бизнесом, занимать жизненное пространство. А вот коренных немцев, французов и так далее, их явно готовят на убой, на войну с Россией.
Значит, военная инфраструктура активно развивается, ведутся, соответственно, строятся мосты для переброски, железные дороги, аэропорты, переносятся ближе к России пункты военного управления», – сказал Живов.
«И самое главное – в 2029 году зимой будут выборы американского президента, с высокой долей вероятности придет ястреб Демократической партии.
А в Германии есть вероятность, что победит партия «Альтернативы для Германии», и нового канцлера выберут именно из этой партии. Но в Германии это произойдет только ближе к лету.
Соответственно, вот этот период с момента инаугурации американского президента, конец февраля 1929 года до конца апреля 29 года – самая опасная дата с точки зрения начала боевых действий против России», – добавил он.
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