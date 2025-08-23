«Всё указывает на это»: Аналитик увидел «замах серьезного оперативного плана» в Красноармейске

Игорь Шкапа.  
23.08.2025 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3926
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Если российской армии удастся окружить Красноармейскую (Покровскую) агломерацию, то у ВС РФ высвободится серьезный резерв для грядущего наступления.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российской армии удастся окружить Красноармейскую (Покровскую) агломерацию, то у ВС РФ высвободится серьезный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим замах серьезного оперативного плана, я имею в виду одновременное окружение Мирнограда и Покровска», – сказал эксперт.

Он объясняет, что чем больше изогнута линия фронта, тем больше проблем испытывают ВСУ, которые из-за острого дефицита живой силы не могут закрыть все угрожающие участки.

«В результате образуются большие пробелы между узлами обороны, разнесенными на очень большие расстояния – до трех-четырех километров иногда. И между ними проходят штурмовики российской армии», – говорит аналитик.

По его мнению, если украинская армия проспит момент, когда надо давать команду на отход, то значительная часть ВСУ «уберется со счетов».

«В этот момент, конечно, срежется линия фронта, и у российской армии появится очень существенный резерв для будущего наступления.. Соответственно будет серьезное преимущество. Осуществится ли это, мы не знаем, но все указывает на то, что именно так развиваются события», – считает Ширяев.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить