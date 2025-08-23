«Всё указывает на это»: Аналитик увидел «замах серьезного оперативного плана» в Красноармейске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если российской армии удастся окружить Красноармейскую (Покровскую) агломерацию, то у ВС РФ высвободится серьезный резерв для грядущего наступления.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим замах серьезного оперативного плана, я имею в виду одновременное окружение Мирнограда и Покровска», – сказал эксперт.

Он объясняет, что чем больше изогнута линия фронта, тем больше проблем испытывают ВСУ, которые из-за острого дефицита живой силы не могут закрыть все угрожающие участки.

«В результате образуются большие пробелы между узлами обороны, разнесенными на очень большие расстояния – до трех-четырех километров иногда. И между ними проходят штурмовики российской армии», – говорит аналитик.

По его мнению, если украинская армия проспит момент, когда надо давать команду на отход, то значительная часть ВСУ «уберется со счетов».