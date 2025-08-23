«Всё указывает на это»: Аналитик увидел «замах серьезного оперативного плана» в Красноармейске
Если российской армии удастся окружить Красноармейскую (Покровскую) агломерацию, то у ВС РФ высвободится серьезный резерв для грядущего наступления.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим замах серьезного оперативного плана, я имею в виду одновременное окружение Мирнограда и Покровска», – сказал эксперт.
Он объясняет, что чем больше изогнута линия фронта, тем больше проблем испытывают ВСУ, которые из-за острого дефицита живой силы не могут закрыть все угрожающие участки.
«В результате образуются большие пробелы между узлами обороны, разнесенными на очень большие расстояния – до трех-четырех километров иногда. И между ними проходят штурмовики российской армии», – говорит аналитик.
По его мнению, если украинская армия проспит момент, когда надо давать команду на отход, то значительная часть ВСУ «уберется со счетов».
«В этот момент, конечно, срежется линия фронта, и у российской армии появится очень существенный резерв для будущего наступления.. Соответственно будет серьезное преимущество. Осуществится ли это, мы не знаем, но все указывает на то, что именно так развиваются события», – считает Ширяев.
