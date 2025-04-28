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В США растёт недовольство неспособностью Дональда Трампа принудить Владимира Зеленского к прекращению боевых действий.

Об этом в ходе конференции на канале украинского политолога Руслана Бортника рассказала эмигрировавшая в Америку бывшая дончанка политический обозреватель Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На заднем дворе американском, в пятницу с пивом и шашлыками, люди задают вопрос: «Если наш президент не может справиться с Зеленским, тогда вообще о чем идет речь?». Понимаете? «Если это настолько трудно, тогда что будет с Китаем, и что мы можем сделать с Россией?» – описала настроения американцев Черенкова.

Она считает, что жители Украины в условиях цензуры неадекватно воспринимают ситуацию.

«Как можно было промыть мозг всему народу Украины таким образом, чтобы он думал: «Русские, американцы, все вокруг – не очень умные, глупые люди»?! «Все вокруг глупые лидеры», «все вокруг не стоят мизинца Украины». Это, может, была спасительная архитектура пропаганды во время начала активной фазы полномасштабной войны. Но сейчас это просто яд. Пропаганда делает медвежью услугу. Огромное количество людей живет в вымышленном мире. Это делает ситуацию для простых людей только хуже», – сказала Черенкова.

Она вновь вернулась к настроениям избирателей в США.