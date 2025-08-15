Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд российских и украинских источников сообщил о взломе серверов Минобразования Украины. На рабочих компьютерах всех сотрудников министерства появились сообщения с призывами прекратить давление на молодёжь с требованиями участвовать в боевых действиях.

Ответственность взяла на себя российская хакерская группировка «Zаря». Она известна кибератаками на украинские гос и инфраструктурные объекты с начала СВО. Официальных заявлений от украинских властей пока нет, но это обычное их поведение, когда «владе» приходится держать «покерфейс».

«Zаря» в качестве доказательства взлома опубликовала скриншоты, которые, по её утверждению, демонстрируют доступ к внутренним системам Минобрнауки Украины, вроде снимка панели администрирования. Сообщают об утечке данных в более чем 100 терабайт данных.

«Мы показали свой оскал, не заставляйте вас кусать!» – предупреждают взломщики.

Некоторые читатели недоумевают и задаются вопросом: для чего российским хакерам понадобилось скачивать огромный массив информации с Минобраза, который напрямую, вроде бы, не участвует в противостоянии.

Вероятными целями группировки «Zаря» могли быть:

Доступ к конфиденциальной информации (персональные данные сотрудников, учащихся, возможно, внутренняя переписка). Напомним, украинская образовательная система не столь безобидна, как может показаться, поскольку калечит подрастающее поколение, внедряя в умы идеи бандеровщины, лжеисторию Украины, а также воспитывает ненависть к России и русскому народу.

Плюс – дестабилизация работы министерства, демонстрация уязвимости украинских госструктур, подрыв доверия к госинститутам. Можно также сказать, что «Zаря» сделала ответный ход на недавний взлом противником серверов компании «Аэрофлот».