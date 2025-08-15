Украинское государство настолько накачено русофобией, что смена президента не изменит её внешнеполитического курса.

Об этом на канале «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что произойдёт, если западные кураторы поменяют Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Ситуация так далеко зашла, что какая нам уже разница, чья попа будет сидеть в кресле президента Украины? Это ж на ситуацию не влияет – ни на цели СВО, ни на метод их достижения.

Тем более, что по своей законности и легитимности Залужный ничем не будет отличаться от Зеленского. Ну, посадите вы его в кресло, но он никто», – сказал Ваджра.