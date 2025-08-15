Заменять надо не Зеленского, а всю Украину – Ваджра

15.08.2025 18:22
Украинское государство настолько накачено русофобией, что смена президента не изменит её внешнеполитического курса.

Об этом на канале «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что произойдёт, если западные кураторы поменяют Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Ситуация так далеко зашла, что какая нам уже разница, чья попа будет сидеть в кресле президента Украины? Это ж на ситуацию не влияет – ни на цели СВО, ни на метод их достижения.

Тем более, что по своей законности и легитимности Залужный ничем не будет отличаться от Зеленского. Ну, посадите вы его в кресло, но он никто», – сказал Ваджра.

«Проблема в том, что Украину долгие десятилетия натравливали на Россию. Украинское население, в большинстве, люто ненавидит Россию. Считает Россию причиной всех своих бед и несчастий.

Благодаря пропаганде, которая больше напоминает дрессуру животных, они в это искренне верят. Причём, там масса идиотов, повёрнутых на идеях национализма. И всё это было направленно на войну с Россией и её уничтожение», – добавил публицист.

Он подчеркнул, что поможет только полная денацификация Украины, а не смена топ-чиновников.

