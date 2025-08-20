Западные гарантии безопасности Украине дают России юридический аргумент для ядерного удара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Киев после подписания мирного соглашения, получив все гарантии безопасности от стран Запада, все же нападет на Россию, у Москвы появятся железобетонные основания для ответа ядерным оружием.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

