Западные гарантии безопасности Украине дают России юридический аргумент для ядерного удара
Если Киев после подписания мирного соглашения, получив все гарантии безопасности от стран Запада, все же нападет на Россию, у Москвы появятся железобетонные основания для ответа ядерным оружием.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если нападают на нас, нарушают соглашение, у нас появляется право первыми применить тактическое ядерное оружие. Почему мы до сих пор его не применяли? В своё время была принята резолюция ООН, которая гласит, что если ядерная страна применяет тактическое ядерное оружие против неядерной, то все члены Совета безопасности могут применить своё ядерное оружие против этой страны, чтобы заставить прекратить боевые действия.
А потом было дополнение сделано в эту резолюцию, что если за неядерной страной стоит ядерная или ядерные страны, то такое право появляется у ядерной державы. То есть в данном случае мы никакого нарушения устава ООН и резолюции Совбеза не допустим», – сказал эксперт.
