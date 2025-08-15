Басурин объяснил американцу, что Россия своих не бросает

Максим Столяров.  
15.08.2025 20:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 498
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не забывает о своих героях, даже если они формально не были гражданами РФ.

Об этом в интервью американскому военному аналитику Скотту Риттеру заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не забывает о своих героях, даже если они формально не были гражданами РФ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вчера я проходил мимо Арбата, там ветеран просил помощи. Это не ветеран СВО, а с 2014 года, когда Донбасс сам сражался, и там были большие потери. О них забыли?», – спросил ведущий.

«Один из последних указов Путина – о том, что те люди, которые в 2014 году взяли оружие, их приравнять к участнику боевых действий, и РФ берет на себя социальные обязательства по их содержанию. То же самое и по раненым.

Государство берет на себя обязательство восстановить разрушенное жилье людей, гражданских людей, которые пострадали в результате этих боевых действий», – ответил Басурин.

«Но для этого нужно время. Мы же не живем в волшебном стране, где взмахом палочки у тебя появляется какой-то замок. Это нужно время, на это нужны деньги.

Плюс война, она продолжается, обычные люди страдают от агрессии украинских военных, это тоже мешает наладить эту жизнь. Дайте время, и эти люди получат помощь», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить