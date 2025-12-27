Кроме самой Украины никто не сможет обеспечить ее гарантии безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Эспресо» заявил экс-командующий восками США в Европе оголтелый патологический русофоб Бен Ходжес.

«Лучшая гарантия для Украины – это решить собственные проблемы. Нужно решить проблему с человеческим ресурсом. Слишком много украинских солдат дезертируют, потому что они не доверяют своему командованию. У вас слишком много украинских мужчин и женщин, которые должны быть в армии, но их там нет, они выехали из страны или уклоняются.

Поэтому Украина должна исправить ситуацию с человеческим ресурсом. А чтобы это сделать, украинские семьи должны верить, что их сына или дочь не потратят зря, что руководство – это не старое руководство советского образца, а новое руководство, современное, прогрессивное, которое не будет терять жизнь, а будет использовать новые технологии лучше», – разглагольствовал Ходжес.