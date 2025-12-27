Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжающиеся вбросы о предстоящем участии США в работе Запорожской АЭС якобы в качестве компромиссного сценария с Украиной – не имеют отношения к интересам России.

Об этом на «Первом севастопольском» заявил доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти попытки, конечно, на мой взгляд, не имеют ничего общего с интересами российской стороны, потому что, напомню, ЗАЭС является российским атомным объектом», – подчеркнул Браславский.

Эксперт напомнил, что американская Westinghouse еще со времен Виктора Ющенко пыталась вытеснить Россию с украинского рынка ядерного топлива.

«Было желание отдалить Украину от России хотя бы таким образом, плюс заработать на поставках топлива», – сказал он.

Эксперт считает нелепыми заявления про совместное использование АЭС для майнинга.