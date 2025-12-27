«Ничего общего с интересами России», – учёный о желании США влезть на Запорожскую АЭС
Продолжающиеся вбросы о предстоящем участии США в работе Запорожской АЭС якобы в качестве компромиссного сценария с Украиной – не имеют отношения к интересам России.
Об этом на «Первом севастопольском» заявил доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти попытки, конечно, на мой взгляд, не имеют ничего общего с интересами российской стороны, потому что, напомню, ЗАЭС является российским атомным объектом», – подчеркнул Браславский.
Эксперт напомнил, что американская Westinghouse еще со времен Виктора Ющенко пыталась вытеснить Россию с украинского рынка ядерного топлива.
«Было желание отдалить Украину от России хотя бы таким образом, плюс заработать на поставках топлива», – сказал он.
Эксперт считает нелепыми заявления про совместное использование АЭС для майнинга.
«Учитывая сильный энергодефицит, после запуска блоков ЗАЭС нужно думать об энергообеспечении окружающих территорий, а не о майнинге. Заявления, например, о подаче на территорию Украины, тоже имеют место быть. Но вопрос, где эта территория Украины будет после окончания СВО», – отметил Бараславский.
