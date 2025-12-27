«Россия заберёт то, что ей принадлежит». Путин ужесточает требования к Украине

Положительная для России динамика на фронте позволяет добиться всех целей СВО военным путём, раз главари киевского режима отвергают дипломатическое разрешение конфликта.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, заслушав доклад руководства ВС РФ о ходе боевых действий.

«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины.

Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в МИД. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим», – сказал Путин, обращаясь к военачальникам.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков так трактует слова президента.

«Прозрачный намёк американскому президенту Трампу, его переговорщикам Виткову и Кушнеру, а также всяческим европейцам, на то, что «территориальный вопрос» перестаёт быть ключевым в будущих переговорах. Значит, ожидаем нового предложения от нашего Верховного, которое, как и было обещано, будет хуже предыдущего».

Военный эксперт Владислав Шурыгин язвительно замечает:

«Россия тоже сокращает количество пунктов мирного соглашения».

Телеведущий Андрей Медведев резюмирует:

«Для русской армии нет большой разницы. Будут переговоры, не будут переговоры.  Россия заберёт то, что ей принадлежит».

