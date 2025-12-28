Выступление на стороне НАТО против РФ оказалось ударом под дых для Швейцарии – Гай Меттан

Вадим Москаленко.  
28.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 487
 
Решение о поддержке Украины на стороне НАТО было принято спонтанно, и серьёзно подорвало международный авторитет Берна.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил швейцарский политик, член парламента Женевы Гай Меттан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно сохранять нейтралитет между двумя враждующими сторонами. Это требует интеллектуальных усилий, а не просто эмоциональной поддержки одной из сторон.

Швейцария иногда не соблюдала нейтралитет, но в истории нашей страны мы старались придерживаться его по мере возможности. Но теперь, после решения 22 года, когда Швейцария в одностороннем порядке приняла сторону Украины в конфликте с Россией, которая, кстати, является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН – это был прямой удар по нейтралитету.

Потому что в условиях войны нейтралитет подразумевает, что ты не принимаешь ничью сторону», – подчеркнул он.

«Но в 22 году мы приняли сторону в одностороннем порядке, даже не задумавшись. Решение было принято в течение 48 часов после 24 февраля. То есть это было спонтанное решение, без обсуждения, без политических дебатов, без размышлений. Это было сделано сразу», – отметил Меттан.

«Для меня это был серьезный удар, мы проиграли. Это очень серьезный удар по швейцарскому духу, потому что теперь нас больше не считают нейтральными не только в России, но и среди друзей России, и на Глобальном юге, в двух третях мира.

Многие страны больше не считают Швейцарию нейтральной. И это большая проблема для нашей мягкой силы, потому что нейтралитет был ключевым элементом швейцарской мягкой силы. Благодаря ему, Швейцария всегда была посредником и местом для проведения переговоров», – с горечью резюмировал швейцарец.

