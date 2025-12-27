«Я был в той же тюрьме, где держат российского археолога», – польского антибандеровца выпустили на свободу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше вышел на свободу общественник Артур Чмок, которого арестовали на три месяца в конце сентября. Активист известен тем, что выступает против русофобской и пробандеровской политики польского правительства. До этого на него давили, вынуждая прекратить общественную деятельность.

«ПолитНавигатор» передал вопросы польскому общественнику через Андрея Родионова, координатора международного движения «РУСОВ», членом которого является Чмок.

Под каким предлогом вас арестовали и сколько времени вы провели под стражей?

Меня арестовали под предлогом того, что я бил собаку поводком. Судебное разбирательство проходило без возможности моей защиты, меня приговорили к 3 месяцам тюремного заключения. Суд в Стараховицах не принял во внимание моих свидетелей и заключение ветеринара, который исключил, будто собака подвергалась жестокому обращению. Суд отклонил все доводы. Это уже второй раз, когда службы и суды в Польше пытаются избавиться от таких людей, которые имеют иное отношение к русским и российским делам. После последнего допроса свидетеля службами по моему делу я понял, что они планируют заклеймить меня как российского агента. Одним словом, они хотят посадить меня на пожизненный срок.

Как с вами обращались, какие были условия во время ареста?

За отказ пройти рентген грудной клетки мне надели наручники за спиной по приказу начальника охраны, и двое тюремных охранников вывели меня за пределы территории, охваченной камерами, где меня ударили по животу и угрозами заставили пройти рентген. Заключенные и сокамерники не реагировали на мою деятельность негативно, потому что политические темы для них очень трудны. Заключенные – это в основном мелкие воры или алиментщики. В Польше можно быть осужденным даже за пустяки. Однако все больше заключенных негативно относятся к украинцам. Добавлю еще, что в той же тюрьме сидит археолог, арестованный властями Польши. Мы пытались помочь ему здесь, в Польше, но узнали, что ему оказывают хорошую помощь в российском посольстве в Польше.

Будете ли продолжать деятельность после ареста?