Подконтрольное американцам НАБУ сегодня попыталось, преодолевая сопротивление украинской госохраны, провести обыски в комитетах Верховной рады по делу о голосованиях депутатов за взятки. Также известно о визите детективов в офис партии Зеленского «Слуга народа» на улице Парковой в Киеве.

Практика голосований и направления депутатских запросов за «кеш» была все годы «независимости», однако ранее Запад закрывал на это глаза. Обыски в Киеве совпадают с новым раундом переговоров диктатора Зеленского и Дональда Трампа, что вновь подтверждает подозрения об использовании «антикоррупционных органов» для давления на украинскую верхушку.

«НАБУ и СПА все делают, чтобы даже последний скептик задумался, а не в интересах ли Трампа выбираются даты для расследовательно-информационных бомб», – указывает украинский политолог Олег Саакаян.

Бывший депутат Василий Волга прогнозирует:

«Всё меньше останется пространства для маневра, всё ближе глобальный процесс против Зеленского и его вороватой команды, и самое комичное в этом последнем представлении «95 квартала» то, что сожрут его те, кто столько лет травил украинский народ ядовитыми печеньками».

Депутат Сергей Железняк, которого называют рупором «соросят», пишет, что обыски касаются членов комитета Верховной рады по транспорту.

«Эту историю прошу называть «Криворожгейт», и она сегодня только начинается».

Депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ) сообщает, что глава комитета транспорта Юрий Кисель – замглавы парламентской фракции «Слуга народа», руководитель партийной организации в Днепропетровской области:

«Наконец-то НАБУ взялось на тяжеловесов украинской политики!» – радуется Гончаренко.

Жаждущая вернуться к власти конкурирующая с Зеленским фракция Петра Порошенко (признан террористом в РФ) уже опубликовала заявление в поддержку НАБУ.