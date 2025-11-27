Блумберг шантажирует Трампа ядерным оружием из-за Украины
Если Украина подпишет невыгодную для себя мирную сделку, то на принципе нераспространения ядерного оружия можно будет поставить крест.
Как передает корреспондент «ПолитНавгатора», об этом в статье, опубликованной одним из рупоров глобалистов, агентством «Блумберг», пишет его собственник и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Понимая, что Дональда Трампа Украина мало что значит, автор пытается играть на чувствительных струнах США, убеждая, что неудачная сделка якобы будет представлять угрозу для стратегических интересов США.
«Россия приобрела бы военное влияние, угрожая Европе и увеличивая, а не уменьшая нагрузку на Америку. Пентагону, вероятно, пришлось бы увеличить поддержку союзников по НАТО, направив больше войск, усилив средства наблюдения, усилив противоракетную оборону и усилив меры по урегулированию кризисов, оставив меньше ресурсов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», – нагнетает Блумберг.
Дальше он и вовсе пугает расползанием ядерного оружия по планете.
«Отказ от Украины превратит страну в ещё один Афганистан — суровый пример ненадёжности США для потенциальных партнёров. Это будет способствовать распространению ядерного оружия, поскольку уязвимые государства придут к выводу, что им нужны собственные средства сдерживания, что приведёт к распространению нестабильности по всему миру.
И это подорвет либеральный порядок, который США отстаивали и от которого получали огромную выгоду после окончания Второй мировой войны. Такие страны, как Китай, почувствовали бы больше свободы в реализации своих территориальных амбиций», – стращает автор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: