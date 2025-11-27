Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина подпишет невыгодную для себя мирную сделку, то на принципе нераспространения ядерного оружия можно будет поставить крест.

Как передает корреспондент «ПолитНавгатора», об этом в статье, опубликованной одним из рупоров глобалистов, агентством «Блумберг», пишет его собственник и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Понимая, что Дональда Трампа Украина мало что значит, автор пытается играть на чувствительных струнах США, убеждая, что неудачная сделка якобы будет представлять угрозу для стратегических интересов США.

«Россия приобрела бы военное влияние, угрожая Европе и увеличивая, а не уменьшая нагрузку на Америку. Пентагону, вероятно, пришлось бы увеличить поддержку союзников по НАТО, направив больше войск, усилив средства наблюдения, усилив противоракетную оборону и усилив меры по урегулированию кризисов, оставив меньше ресурсов для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», – нагнетает Блумберг.

Дальше он и вовсе пугает расползанием ядерного оружия по планете.