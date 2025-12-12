Зе-депутат проговорился в эфире: Воевать никто не хочет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мобилизованные на Украине идут в учебные центры с одной мыслью – сбежать из армии при малейшей возможности.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил депутат ВР от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко.

«Ели человек не хочет воевать, заставить его воевать достаточно сложно и тяжело, к сожалению. Обычно человек имеет и чувство страха, потому что, когда приходит на войну, он уже начитался и насмотрелся огромного вороха той информации, которая есть в медиасреде. Он уже идет с каким-то там страхом и так далее. Плюс русские делают, соответственно, информационно-психологические операции, что еще добавляет. И когда человек уже попадает во время мобилизации в военные подразделения или учебные центры, он уже попадает туда иногда с мыслью просто оттуда убежать», – рассуждал депутат.

Ведущие заметили, что большая часть мобилизованных убегают уже из учебных центров.

«Разные цифры, кто откуда убегает, но по факту, да, действительно, мы можем подтвердить, что какая-то часть военнослужащих, которых отправили в учебный центр или уже из учебного центра переводят в соответствующие боевые или небоевые части, к сожалению, бегут, идут в СОЧ», – добавил Федиенко.

Он сокрушается, что «общество хочет, чтобы мы не теряли территорию, но при этом не хочет никто воевать».