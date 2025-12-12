Фейки украинских СМИ перестали действовать даже на молдаван-русофобов

Даже прозападные молдавские власти не поддались на провокацию украинских СМИ, которые на этой неделе активно распространяли паникерскую дезинформацию о том, что Россия экстренно усиливает свое военное присутствие в Приднестровье. Якобы объявлена мобилизация резервистов, а также развернуто производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

Эту информацию опроверг молдавский вице-премьер по «реинтеграции» Валерий Киверь на конференции, посвященной соблюдению прав человека в Приднестровье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что удалось узнать от наших коллег, работающих в сфере безопасности: никаких особых действий по сравнению с предыдущим периодом не наблюдалось», – сказал Киверь.

Истерику укроСМИ вполне объясняет угроза полковника в отставке Романа Свитана атаковать Приднестровье в случае провала на других фронтах. А спокойствие Кишинева – обещание ЕС принять в себя Молдову без Приднестровья.

О планах разделить процессы вступления в Европейский союз и «реинтеграции»» Киверь заявил на той же конференции.

Не рвется воевать и молдавский министр обороны Анатолий Носатый. Он рассмеялся, услышав предположение, что российская армия может совершить нападение на Одессу совместно с Приднестровьем, заметив, что «это невозможный сценарий».

Продолжает хорохориться только известный русофоб и спикер молдавского парламента Игорь Гроссу.

«Пока нет причин для беспокойства. Но бдительность, конечно, никогда не помешает», — заявил он журналистам.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов считает, что за раздуваемыми укроСМИ фейками стоят евроглобалисты, которые хотят сорвать мирные переговоры.

«Какие ДРГ? Российские? Приднестровские? А зачем? Какую они могут решать задачу? Юг Украины ими под контроль не возьмёшь, да и Приднестровье с самого начала объявило строгий нейтралитет. Российские части тоже несут службу в обычном режиме, да и их численность вообще невелика. А из-за пределов Приднестровья «дипломаты» в погонах не приезжают – ведь за этим бдительно следят кишинёвские спецслужбы», – заявил Сафонов «Комсомольской правде Молдова».

