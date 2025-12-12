Эксперты гадают, станет ли Мадуро белорусом

12.12.2025 16:43
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса. Примечательно, что они уже встречались совсем недавно – 25 ноября.

Пресс-служба белорусского президента приводит весьма туманную его цитату с этой встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совсем недавно мы с вами обсуждали ряд проблем о наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что вы должны согласовать некоторые вопросы с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. Мы договорились, что после согласования некоторых проблем и вопросов вы найдете время приехать ко мне, чтоб мы уже могли принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции», – сказал Лукашенко.

Примечательно, что через несколько часов после разговора в Минске состоялся телефонный звонок Мадуро президенту РФ Владимиру Путину.

Беглые белорусские оппозиционеры уверены, что речь шла о том, что президент Венесуэлы, отставки которого требует Белый дом, переберется на ПМЖ в Минск, как в 2014 году это сделал бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев.

«Если Лукашенко как следует постарается, то 18–19 декабря Мадуро может стать почётным гостем Всебелорусского народного собрания — получить паспорт прямо на сцене и сразу же занять место в президиуме как «выдающийся государственный деятель», — написал беглый политолог Дмитрий Болкунец.

Его российский коллега-иноагент Сергей Марков полагает, что переезд Мадуро был бы идеальным решением для России.

«Мадуро при посредничестве России уезжает из Венесуэлы в Белоруссию. Трамп объявляет о своей грандиозной победе над наркомафией. Вместо Мадуро у власти оказывается новый человек, надёжный партнёр Мадуро и России. Путин и Трамп ещё раз подтверждают эффективность своего политического тандема. И приступают к разрешению украинского кризиса по той же модели», – написал в своем тгк любитель экзотических версий Марков.

