Эксперты гадают, станет ли Мадуро белорусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса. Примечательно, что они уже встречались совсем недавно – 25 ноября.

Пресс-служба белорусского президента приводит весьма туманную его цитату с этой встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совсем недавно мы с вами обсуждали ряд проблем о наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что вы должны согласовать некоторые вопросы с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. Мы договорились, что после согласования некоторых проблем и вопросов вы найдете время приехать ко мне, чтоб мы уже могли принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции», – сказал Лукашенко.

Примечательно, что через несколько часов после разговора в Минске состоялся телефонный звонок Мадуро президенту РФ Владимиру Путину.

Беглые белорусские оппозиционеры уверены, что речь шла о том, что президент Венесуэлы, отставки которого требует Белый дом, переберется на ПМЖ в Минск, как в 2014 году это сделал бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев.

«Если Лукашенко как следует постарается, то 18–19 декабря Мадуро может стать почётным гостем Всебелорусского народного собрания — получить паспорт прямо на сцене и сразу же занять место в президиуме как «выдающийся государственный деятель», — написал беглый политолог Дмитрий Болкунец.

Его российский коллега-иноагент Сергей Марков полагает, что переезд Мадуро был бы идеальным решением для России.