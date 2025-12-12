«Мы вырастили монстров» – укро-генерал о столкновениях между ГУР и ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошла уже неделя после вооружённой разборки ГУР и ВСУ в элитном районе Конча Заспа под Киевом, но объяснений со стороны украинского руководства всё ещё нет.

Ситуацию прокомментировал бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стрельба, выбитые ворота, пленение украинских военнослужащих гуровцами. Это не сериал на Netflix, а реальные события. Скандал обнажил шокирующие детали борьбы за элитную землю, где фигурируют бизнес-интересы. Или это просто частный случай – и масштабирования не произойдет?», – спросил генерала экс-правосек Борислав Береза.

«Если честно, я очень беспокоюсь, что это масштабирование – будет. Но если бы министр обороны все же ответил на вопрос, почему именно так произошло, что в организации, которая подчинена напрямую ему, есть такие случаи. Ну и мы же только рассматриваем сторону, что во всем виновато ГУР. А что это за воинская часть, занимавшая территорию этого санатория? Здесь надо выставлять на рассмотрение две стороны. Это же использование вооруженных формирований, которые содержатся на деньги украинского народа в интересах решения определенных проблем определенных руководителей по заданию министра. Это проблема. Это показывает, что министр обороны не имеет никакого влияния на подчинённую де-юре ему организацию», – возмущался Кривонос.