«Мы вырастили монстров» – укро-генерал о столкновениях между ГУР и ВСУ
Прошла уже неделя после вооружённой разборки ГУР и ВСУ в элитном районе Конча Заспа под Киевом, но объяснений со стороны украинского руководства всё ещё нет.
Ситуацию прокомментировал бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Стрельба, выбитые ворота, пленение украинских военнослужащих гуровцами. Это не сериал на Netflix, а реальные события. Скандал обнажил шокирующие детали борьбы за элитную землю, где фигурируют бизнес-интересы. Или это просто частный случай – и масштабирования не произойдет?», – спросил генерала экс-правосек Борислав Береза.
«Если честно, я очень беспокоюсь, что это масштабирование – будет. Но если бы министр обороны все же ответил на вопрос, почему именно так произошло, что в организации, которая подчинена напрямую ему, есть такие случаи. Ну и мы же только рассматриваем сторону, что во всем виновато ГУР. А что это за воинская часть, занимавшая территорию этого санатория? Здесь надо выставлять на рассмотрение две стороны.
Это же использование вооруженных формирований, которые содержатся на деньги украинского народа в интересах решения определенных проблем определенных руководителей по заданию министра. Это проблема.
Это показывает, что министр обороны не имеет никакого влияния на подчинённую де-юре ему организацию», – возмущался Кривонос.
«Мы вырастили монстров, которые действуют вопреки законодательной базе. Это можно предотвратить, но заинтересованы ли в этом те, кто создали эти организации?
Часто под прикрытием спецслужб создаются ОПГ. Я вижу, что пока понимания степени угрозы у власти нет», – тревожился укро-генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: