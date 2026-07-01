Черниговщину могут превратить в пульсирующую кровавую рану – бывший СБУшник

Тарас Стрельцов.  
01.07.2026 18:34
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Возможное наступление РФ на Черниговскую область будет иметь цель не создать санитарную зону, а посадить украинское военное руководство на шпагат.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил экс-сотрудник СБУ, бывший консультант комитета Верховной рады по вопросам обороны и разведки Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможное наступление РФ на Черниговскую область будет иметь цель не создать санитарную зону, а...

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«Это реальный сценарий, без шуток и без допущений, который РФ на полном серьёзе рассматривает для реализации. Единственное, не могу сказать, в каком временном промежутке.

Но последние несколько месяцев Черниговщина рассматривается как локация, где нужны активные боевые действия. Я не говорю о наступлении в направлении Чернигова, окружении города, на это сейчас сил не хватит, но создать очередную пульсирующую кровавую рану на карте Украины для того, чтобы отвлечь внимание нашего командования.

Потому что даже если там 2-3-5 тысяч российских военнослужащих появляется, даже если оккупируют 100-200 квадратных километров, это требует быстрой реакции нашего командования. Это военнослужащие, которых надо отправить, продукты питания, боекомплект и т.д.

Мы в ресурсах очень ограничены, у нас нет такого – ещё 50 тысяч человек, да легко! Или огромного числа разнообразной техники. Да, это можно сделать, но это тяжело», – сказал Ступак.

«Что касается «санитарной зоны для безопасности наших границ» – с развитием современных видов вооружений, санитарная зона, по-хорошему, это должно быть несколько сот километров, от двухсот точно, чтобы хоть как-то гарантировать безопасность неважно кому. Поэтому 20 км – это бред. Артиллерийский снаряд летит 15-17 км, современные небольшие дроны от 50 км могут пролететь.

Поэтому цель – создать ещё одну пульсирующую точку, посадить украинское высшее военное руководство на шпагат, чтобы не хватало людей там, где они нужны – Константиновка, Покровское направление, Лиман, Купянск», – считает бывший СБУшник.

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English version :: Читать на английском Черниговщину могут превратить в пульсирующую кровавую рану – бывший СБУшник

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