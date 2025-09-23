Для России опаснее вступление Сербии в ЕС, чем в НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не должна приветствовать вступление Сербии в ЕС.

Об этом директор Центра Средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина заявила на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это суверенный выбор сербского государства. Если они, планируют интегрироваться в Европейский Союз, то, мы вряд ли можем что-то с этим сделать. Но у меня гораздо больше сомнений вызывает позиция наша, когда мы транслируем, что это один из приемлемых вариантов в контексте присутствия бизнеса», – сказала Энтина.

Она напомнила, что ЕС, где заморожены российские активы, представляет из себя крайне агрессивную территорию для бизнеса РФ.