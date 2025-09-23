Для России опаснее вступление Сербии в ЕС, чем в НАТО
Россия не должна приветствовать вступление Сербии в ЕС.
Об этом директор Центра Средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина заявила на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это суверенный выбор сербского государства. Если они, планируют интегрироваться в Европейский Союз, то, мы вряд ли можем что-то с этим сделать. Но у меня гораздо больше сомнений вызывает позиция наша, когда мы транслируем, что это один из приемлемых вариантов в контексте присутствия бизнеса», – сказала Энтина.
Она напомнила, что ЕС, где заморожены российские активы, представляет из себя крайне агрессивную территорию для бизнеса РФ.
«Мы тоже прекрасно знаем, что политический риск вступления наших дружественных нам стран в Европейский Союз, может быть, даже и выше, чем риск их вступления в Североатлантический альянс. Пока Брюссель является для нас глубоко враждебной структурой, для присутствия нашего бизнеса это гораздо более опасный и нежелательный конкурент, чем кто-либо другой», – отметила Энтина.
