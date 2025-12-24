Украинский политик: Западная Украина всегда хотела покорения русских
Ненависть к русским на Западной Украине была еще во времена Советского Союза, однако почему-то было принято не воспринимать её всерьёз.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга.
«Те, кто еще в Советском Союзе ездил на Западную Украину, во Львов, Ивано-Франковск, уже тогда встречались с противостоянием и ненавистью к «москалям». Это уже тогда существовало», – сказал гость эфира.
Он рассказал, что никогда не учил украинского языка в школе, а в середине 1990-х создал финансовую компанию с товарищем из Львова и услышал, как этом городе дети поют за столом бандеровские песни вместе униатскими священниками.
«Это такое мощное фундаментальное идеологическое ядро, которое их держало даже во времена Советского Союза. И когда он рухнул, Восток Украины сказал: «Ну ладно, мы же всех любим, ну у них такие традиции». Но там [в Галичине] объятий не хотели. Там хотели только покорения, украинизации, что, собственно, и проводилось», – отметил Волга.
