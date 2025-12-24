Украинский политик: Западная Украина всегда хотела покорения русских

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 15:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Галичина, Дзен, Политика, Украина


Ненависть к русским на Западной Украине была еще во времена Советского Союза, однако почему-то было принято не воспринимать её всерьёз.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

Ненависть к русским на Западной Украине была еще во времена Советского Союза, однако почему-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Те, кто еще в Советском Союзе ездил на Западную Украину, во Львов, Ивано-Франковск, уже тогда встречались с противостоянием и ненавистью к «москалям». Это уже тогда существовало», – сказал гость эфира.

Он рассказал, что никогда не учил украинского языка в школе, а в середине 1990-х создал финансовую компанию с товарищем из Львова и услышал, как этом городе дети поют за столом бандеровские песни вместе униатскими священниками.

«Это такое мощное фундаментальное идеологическое ядро, которое их держало даже во времена Советского Союза. И когда он рухнул, Восток Украины сказал: «Ну ладно, мы же всех любим, ну у них такие традиции». Но там [в Галичине] объятий не хотели. Там хотели только покорения, украинизации, что, собственно, и проводилось», – отметил Волга.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить