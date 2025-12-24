Украинцам скормили три десятка абсолютно бесполезных гарантий безопасности – киевский политолог

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 200
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


За годы войны Украина с помпой подписала 27 соглашений, в которых фигурируют гарантии безопасности Киеву. На деле все эти документы оказались бесполезными.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«За годы войны Украина подписала 27 соглашений с гарантиями безопасности. Вы помните о них? А вы помните, с какой помпой у нас презентовались план стойкости, план победы, столетнее соглашение с Британией ратифицировано. Да, нормальное соглашение, с точки зрения права, ратифицирование, прохождение разных этапов с ЕС.

Каждый раз скармливается какое-то событие, праздник в Украине где-то раз в месяц, раз в два-три месяца. Вот такие геополитические, исторические события, которые ничего не не меняют на практике, никак не влияют на нынешнюю ситуацию. И я думаю, что в этом режиме мы можем находиться и дальше. Могут подписываться даже отдельные документы», – прогнозирует Бортник.

