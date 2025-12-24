На 26-й год у России в 20 раз больше ресурсов, чем у Киева вместе с миллиардами ЕС – экс-нардеп 

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 187
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Украине, не решают проблемы Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат ВР Василий Волга.

«Этих 90 миллиардов едва хватит, чтобы закрыть бюджетную дыру. На самом деле ситуация – полной катастрофы. Что такое 45 миллиардов в год, когда Россия выделила в четыре раза больше. А если мы с вами учтем себестоимость производимой в Европе и России военной продукции, которая в пять раз меньше [в РФ]», получается, что Россия располагает на сегодня в 20 раз большими ресурсами на следующий год, чем Украина», – сказал Волга.

Кроме того, он обратил внимание на слова канцлера ФРГ, что основная часть из этих 90 миллиардов должна быть потрачена в Европе.

«Это отчаянная попытка спасти стагнирующую, в первую очередь, немецкую экономику. Из этих 90 миллиардов до Украины дойдет в лучшем случае 10-20%», – заключил экс-депутат.

