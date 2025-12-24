Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

strong> История с коррупционным скандалом вокруг ближайшего окружения Зеленского и увольнение Андрея Ермака – следствием внутриукраинских разборок, а не приказ Дональда Трампа принуждать Киев к мирному соглашению, как считалось ранее.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Царева, у Зеленского руками СБУ планировали обвинить руководство НАБУ в работе на ФСБ, подбросив детективам российские паспорта, но НАБУ успели сыграть на опережение.