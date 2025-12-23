«Европредприятия переезжают в Венгрию – поближе к российскому газу» – эксперт
Важнейшим политическим переворотом года становится то, что Евросоюз оказался на грани раскола.
Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Важный фактор – это то, что происходит распад системы управления ЕС. Евробюрократы всё чаще и чаще вступают в конфликты с национальными правительствами. Последний пример – это то, что касается наших золотовалютных резервов.
Когда страны отстаивали не наше право распоряжаться этими деньгами, они говорили: «Ребята, у нас дефицит бюджета, мы не хотим финансировать другую страну!». Германия, Украина – они же не за это боролись. Они говорили, что мы боремся за интересы своих избирателей.
Евробюрократы говорили абсолютно другое. На фоне чего это происходит? Конечно, Европа проиграла экономическую войну с Соединенными Штатами. Огромное количество производств тянется туда, где есть дешёвый газ, дешёвая электроэнергия, где стабильные поставки нефти.
Это, конечно, касается, в первую очередь, промышленного и химического производства. Что делают евробюрократы, что делает часть европейских элит? Они переводят рельсы, экономические рельсы Европы на милитаризацию, желая просто пересидеть Трампа», – сказал Баширов.
По его словам, на деле это ни к чему хорошему не приводит.
«Хочет ФРГ перейти на рельсы милитаризации – ради бога, занимайся этим. Но втягивают все остальные страны, выбивают экономическую основу, например, из-под Словакии и Венгрии. Очень многие малые и средние предприятия, германские, переезжают в Венгрию. Там дёшевый наш газ!
И это серьезнейший конфликт между евробюрократами, частью старых элит европейских и, соответственно, теми национально ориентированными правительствами, которые на сегодняшний день еще существуют. И это серьезнейший конфликт», – отметил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: