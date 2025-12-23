«Европредприятия переезжают в Венгрию – поближе к российскому газу» – эксперт

Максим Столяров.  
23.12.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1234
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Важнейшим политическим переворотом года становится то, что Евросоюз оказался на грани раскола.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Важнейшим политическим переворотом года становится то, что Евросоюз оказался на грани раскола. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Важный фактор – это то, что происходит распад системы управления ЕС. Евробюрократы всё чаще и чаще вступают в конфликты с национальными правительствами. Последний пример – это то, что касается наших золотовалютных резервов.

Когда страны отстаивали не наше право распоряжаться этими деньгами, они говорили: «Ребята, у нас дефицит бюджета, мы не хотим финансировать другую страну!». Германия, Украина – они же не за это боролись. Они говорили, что мы боремся за интересы своих избирателей.

Евробюрократы говорили абсолютно другое. На фоне чего это происходит? Конечно, Европа проиграла экономическую войну с Соединенными Штатами. Огромное количество производств тянется туда, где есть дешёвый газ, дешёвая электроэнергия, где стабильные поставки нефти.

Это, конечно, касается, в первую очередь, промышленного и химического производства. Что делают евробюрократы, что делает часть европейских элит? Они переводят рельсы, экономические рельсы Европы на милитаризацию, желая просто пересидеть Трампа», – сказал Баширов.

По его словам, на деле это ни к чему хорошему не приводит.

«Хочет ФРГ перейти на рельсы милитаризации –  ради бога, занимайся этим. Но втягивают все остальные страны, выбивают экономическую основу, например, из-под Словакии и Венгрии. Очень многие малые и средние предприятия, германские, переезжают в Венгрию. Там дёшевый наш газ!

И это серьезнейший конфликт между евробюрократами, частью старых элит европейских и, соответственно, теми национально ориентированными правительствами, которые на сегодняшний день еще существуют. И это серьезнейший конфликт», – отметил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить