ВСУшник: Опасаюсь вторжения со стороны Приднестровья после ракетных ударов по Одессе
Стремительные атаки ВС РФ в Сумской области могут повториться уже на юго-западе Украины со стороны Приднестровья. При этом жители местных сел будут переходить на сторону русских.
Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да, Одессу разбирают. И я думаю, что нас со стороны Приднестровья могут прощупать. Мы с этой стороны фронт сильно закрываем, со стороны этой линии – Херсон, Николаев. Но напротив Приднестровья? там тоже есть войска врага, которых, в принципе, не так уж и мало. И я думаю, есть такие варианты.
Вот, в Сумской области прорыв был. И посмотрите, 57 жителей. Наши новости говорят о том, что 57 жителей насильно вывезли в Россию. Сейчас на них [на ВСУ] все – да вот, да как они могли, там же Россия рядом. Да потому что так позволили, никто их, наверное, не проверял. Никто не хотел такого, никто не готов к этому всему. Пришли, забрали», – рассуждал Чёрный.
По его мнению, тенденция будет развиваться.
«Я думаю, насильно никто там никого не переводил из этих 57 человек. Посмотрите, даже разбирают Покровск, всё равно люди те, которые хотят оставаться жить в Покровске, соответственно, понимают о том, что они будут под триколором этим российским, да, они осознанно там остаются.
Точно так же туда их бы никто насильно этих 57 человек не забрал, я не верю в это. Думаю, это один из способов был попасть всё-таки на более-менее стабильную землю. Не одно такое село будет, понимаете. Это то, что доходит до медиа, то, что доходит в массы», – считает ВСУшник.
