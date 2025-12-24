Стремительные атаки ВС РФ в Сумской области могут повториться уже на юго-западе Украины со стороны Приднестровья. При этом жители местных сел будут переходить на сторону русских.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, Одессу разбирают. И я думаю, что нас со стороны Приднестровья могут прощупать. Мы с этой стороны фронт сильно закрываем, со стороны этой линии – Херсон, Николаев. Но напротив Приднестровья? там тоже есть войска врага, которых, в принципе, не так уж и мало. И я думаю, есть такие варианты. Вот, в Сумской области прорыв был. И посмотрите, 57 жителей. Наши новости говорят о том, что 57 жителей насильно вывезли в Россию. Сейчас на них [на ВСУ] все – да вот, да как они могли, там же Россия рядом. Да потому что так позволили, никто их, наверное, не проверял. Никто не хотел такого, никто не готов к этому всему. Пришли, забрали», – рассуждал Чёрный.

По его мнению, тенденция будет развиваться.