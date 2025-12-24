ВСУшник: Сами на весь мир показали, что удары по Одессе – справедливая ответка

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 17:45
  (Мск) , Киев
Украина в информационном плане уже далеко не та «жертва», которую жалел весь мир.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, как Одессу разбирают прямо во время переговоров в США. Раньше хоть на какой-то момент переговоров что-то останавливалось. У них всё по плану. Они от него никуда не отойдут. А мы им еще и помогаем. Мы вместо того, чтобы как бы вообще забыть за них, максимально создать их врагами, мы начинаем про какой-то мирный план.

Может быть оно правильно где-то там, но не так вопрос надо поставить. Нас как-то уже на один уровень с ними ставят. Мне это очень сильно не нравится», – сетовал он.

«Я с пацанами многими знаком из спецслужб, ССО, но не надо показывать это на весь мир, как мы ударили этот танкер. Ну и как бы по российским новостям у них сразу конкретный ответ, почему так бьют Одессу.

То есть то, что должна была нам предоставить Европа, как мы надеялись на то, что если у них там к ним что-то залетит, то они нам сильнее помогут, то у них тут равнозначная ситуация, только со стороны России в плане. Была провокация, был этот удар по нефтетанкеру, нашими водными дронами. Был этот удар, и сразу последовала такая серьезная, максимально серьезная ответка», – жаловался Чёрный.

По его словам, сейчас совершенно неважно давно ли готовился удар по Одессе, и был бы он при любом раскладе, но сейчас всё выглядит именно так.

«Даже если бы мы тот танкер не ударили. Но, а тут мы ещё и танкер ударили. То есть у них по всем новостям – «танкеры наши бьют, всё, давайте разбирать Одессу», – сокрушался ВСУшник.

