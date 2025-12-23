Политолог: «Важный год. Теперь Европу можно потопить одним залпом в любой момент»

Максим Столяров.  
23.12.2025 22:26
Важнейшим событием 2025 года стала переоценка ценностей Белым домом, как и в целом куда более трезвый взгляд из Вашингтона на мировую геополитику.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы  посмотрел на  встречу в Анкоридже с того ракурса, что 25-й год стал годом очевидных кардинальных переломов миропорядка. То есть то, что два президента – России и США – поговорили на территории США, это крайне важно. Потому что, конечно, дело не в Украине.

Там тема обсуждалась, это понятно, да. Но принципиально, что было сказано двумя президентами? Что дальше так жить нельзя, что мир подходит к грани Третьей мировой, мы это часто слышим от Трампа.

И это сближение понимания России и США основывается не только на рисках. Оно основывается на том, что Трамп признал, что многополярный мир – это факт, и что старая колониальная модель больше работать не может. Что нужны новые контуры мировой глобальной безопасности», – сказал Баширов.

«В первую очередь, это связано, конечно, с ядерным оружием. Всем понятно, что теперь главное – это не сколько у кого боеголовок и какой мощности. А сейчас важны средства доставки.

То есть те наши последние разработки по ракетам, которые вы запускаете уже не из шахты, не со стратега в воздухе, а с корабля, который размером в 30 метров длины, и он где-то в Каспии плавает, а убивает просто всю Европу. Одним залпом», – подчеркнул эксперт.

