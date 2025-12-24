Тревога в Приднестровье: Запад накачивает Молдову наступательными вооружениями

Молдова активно закупает в последнее время наступательное вооружение.

Об этом президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил в эфире телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Когда Молдова приобретала оборонительные системы вооружения, в принципе, сильных волнений не было. Это системы ПВО и другие системы именно защиты. Но мы видим, что вдруг у Молдовы появляются элементы наступательных вооружений. Например, гаубицы колесного типа 152-мм дальностью стрельбы до 42 км.

Я спрашиваю у коллег из ОБСЕ, европейских коллег и других: а зачем? 42 км – куда стрелять? Говорят: «Вы поймите, война в Украине, конечно, государство должно вооружаться». Но наступательные гаубицы зачем? И внятно никто не ответил.

Есть также информация, которой сами хвалились, что у них большое количество FPV-дронов. FPV-дроны — явно наступательное оружие, это не оборонительное», – сказал Красносельский.

В последние годы военные расходы Молдовы выросли в 4 раза.  США поставили РМ снайперские винтовки, беспилотники и стрелковое оружие. Польша предоставила переносные зенитно-ракетные комплексы. Недавно в СМИ появилась информация о закупках систем ПВО, крупнокалиберных гаубиц израильского производства и самоходных минометов, изготовленных в США. Ожидаются поставки бронемашин, средств воздушного наблюдения и систем радиоэлектронной борьбы, закупленных за счет ЕС.

Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пообещала Молдове еще 20 млн евро на ПВО. А США с 2022 года предоставили Молдове более 50 млн долларов на «безопасность». В Бельцах на американские средства строится склад для боеприпасов.

Молдавский бюджет на оборону в следующем году увеличится на 6%. За последние два года он вырос на 10,2%.

Накануне в Европарламенте депутат от Франции Филипп Оливье заявил, что чиновники Брюсселя под прикрытием улучшения логистики в странах ЕС продавливают возможность ускоренной переброски войск на Украину, в Молдову и на Балканы.

Две трети молдаван (67,3%)  выступают против вступления страны  в НАТО.

