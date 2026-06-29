«Дрон не может пить кофе в Ялте, зато может разбомбить кофейни» – недобиток Луценко

Игорь Шкапа.  
29.06.2026 20:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина организовывает огневую блокаду Крыма, чтобы заставить Россию согласиться на свои условия.

Об этом в эфире канала «Первый цифровой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина организовывает огневую блокаду Крыма, чтобы заставить Россию согласиться на свои условия. Об этом...

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Луценко говорит, что Украина не сможет отрезать Крым от поставок горючего, но его дефицит на полуострове, тем не менее, будет нарастать.

«Это значит отсутствие доставки продуктов в магазины, отсутствие работы коммунальных служб, это, в конце концов, отсутствие работы генераторов, которые обеспечивают им воду. Поскольку нашу днепровскую воду они променяли на войну и имеют то, что хотели – камни с неба», – рассуждал подонок.

По его мнению, Крым становится серьезным козырем Украины для принуждения России, минимум, к прекращению огня.

«Игнорировать блокаду двух миллионов русских в объявленном ими сакральным Крыму Путин не сможет. Сколько бы ни молчали на федеральных каналах, вся Россия это видит. И это очень серьезный рычаг», – считает Луценко.

Он добавил, что очень оптимистично смотрит на дроновую войну с Крымом, но предупредил насчет «лишних иллюзий».

«Хочу напомнить, что кофе в Ялте дрон пить не может. Он может разбомбить кафешку, а вот пить должна лишь ее величество пехота», – паясничал Луценко.

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English version :: Читать на английском «Дрон не может пить кофе в Ялте, зато может разбомбить кофейни» – недобиток Луценко

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