Полковник СБУ: «Россия нашла самое слабое место Европы в 10-ти тысячах километров»

Игорь Шкапа.  
16.08.2026 17:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Торговля, Транспорт, Украина


Посещение президентом РФ острова Итуруп крайне тревожный сигнал для НАТО.

Об этом на канале LibertyUA заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посещение президентом РФ острова Итуруп крайне тревожный сигнал для НАТО. Об этом на канале...

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Продолжая тему блокады южных портов Украины, эксперт заметил, что посредничество Турции ни к чему не приведет.

«Россия не пойдёт на это. Турция единственно может – или она отойдёт, или пойдёт войной. Россия будет с ней воевать», – считает Стариков.

Он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин посетил остров Итуруп, один из курильских островов, на которые заявляет претензия Япония, где прозвучало заявление, что Тихоокеанский флот готов зеркально отвечать на захваты судов с российскими грузами в других частях мирового океана.

По его словам, с этого острова российским кораблям удобно выходить, блокивать и захватывать суда враждебных государств.

«Будет ли это делать Путин или не будет, обкакается или не обкакается. Унас новые русские всё говорят, что он трус и тому подобное. Дай-то бог, чтобы он был бы трус.

А если он уже надел пилотку, военную форму, посетил боевой корабль, Итуруп. А туда никто не ездил. Если мне память не изменяет, туда Ельцин не ездил. Он первый поехал (Курилы посещал президент Дмитрий Медведев – Ред.).

Он сказал, что всё, никакого договора с Японией не будет… Япония это же ведь морская держава и корабли враждебных государств», – отметил Стариков.

По его мнению, на севере Европы Россия якобы не сможет адекватно ответить НАТО, а потому будет действовать асимметрично на Тихом океане.

«Что теперь Европе надо делать? Весь свой флот перебрасывать… куда? На Тихий океан?.. Ты попробуй его туда перебросить. Попробуй через мыс Доброй надежды. Сколько он туда идти будет?

А через северный морской путь Россия не пустит… Дней сколько там надо будет идти? Вот за эти дни наловят. Это асимметричный путь. Поэтому Россия нашла слабое место Европы», – резюмировал Стариков.

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English version :: Читать на английском Полковник СБУ: «Россия нашла самое слабое место Европы в 10-ти тысячах километров»

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