Эксперты в Киеве признали, что у партии Санду нет ни малейших шансов на честных выборах
На свободных и честных (без махинаций и фальсификаций) выборах в Молдове без всякого сомнения побеждают «пророссийские силы».
Об этом на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, заявил находящийся в Молдове украинский эксперт по избирательным процессам Руслан Рохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С точки зрения конкуренции, то очевидно, что здесь бы побеждали пророссийские силы», – сказал Рохов.
Такое положение дел он объясняет «качественным усилением российской пропаганды», на которую в Киеве традиционно списывают все вещи, противоречащие их концепциям. Но в то же время он признает и ошибки правящего режима, которым все больше недовольно местное население.
Эксперт напомнил, что в первом туре президентских выборов Майя Санду набрала благодаря голосам диаспоры 42%.
«Это означает, что партия возьмет меньше, как бы им ни хотелось… При том, что нет второго тура. Это означает, что в честной конкуренции [партии Санду] победить невозможно», – убежден гость эфира.
По его словам, у режима есть варианты, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Он обращает внимание, что в Молдове сознательно не сняли с выборов партию «Великая Молдова», которая связывается с бизнесменом Шором, объявленным Кишиневом в розыск, и которого поддерживает порядка 10% избирателей.
«Затем можно будет признать результаты недействительными в связи с тем, что «была массовая электоральная коррупция», аннулируют результаты, а мандаты этой партии разделят между другими участниками. Это первый способ, который, вероятнее всего, может быть использован», – делится информацией эксперт.
Кроме того, продолжает он, режим делает ставку на запугивание электората войной с Россией в случае поражения правящей партии.
«Геополитическая растяжка и запугивание избирателей войной в случае победы пророссийских сил призваны мобилизовать избирателя, который разочаровался в партии власти, но не хочет войны, поэтому, как говорил один украинский политик, «должны с отвращением проголосовать за партию власти».
Таков их замысел. Собственно, если это действительно испугает… особенно в диаспоре, а в диаспоре гораздо больше открыли избирательных участков, туда отвезли большое количество бюллетеней», – резюмировал Рохов.
