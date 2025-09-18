«Это больше всего беспокоит»: на горизонте замаячил квантовый скачок гривны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина испытывает острую нехватку средств для продолжения войны.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он отмечает, что Зеленский четко обозначил, что война продолжится и занялся поиском средств для этого, но проблема в истощении ресурсов Украины.

«Не получится ли так, что многие контракты на 10 лет вперёд – у Украины ресурсов на год. И надо как-то продержаться в этой ситуации. Это больше всего беспокоит, особенно наблюдая, когда молодёжь 18-22 года собирается выехать в ближайшие месяцы за границу. Такова реальность», – сокрушается политтехнолог.

По его словам, Украине следует найти где-то еще 60 миллиардов долларов.