Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев объяснил, почему четвертый год СВО не наносятся удары по мостам через Днепр, выполняющим основную логистическую роль для ВСУ.

Об этом Гурулев рассказал в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

