Генерал из Госдумы: Мы специально не ведём СВО, как Израиль воевал в Газе

Анатолий Лапин.  
24.10.2025 08:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 431
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев объяснил, почему четвертый год СВО не наносятся удары по мостам через Днепр, выполняющим основную логистическую роль для ВСУ.

Об этом Гурулев рассказал в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев объяснил, почему четвертый год СВО не наносятся удары по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Основная причина – это нет политической воли на это дело. Почему нет политической воли? Потому что мы понимаем, что нам дальше с этим жить.

Когда Запад рассказывает, что он что-то будет на Украине восстанавливать, я вас умоляю, восстанавливать всё будем мы. Западу наплевать на эту Украину, им не Украина важна, им важно ослабить Россию. А на Украину глубоко фиолетово. Это правда.

Второе. Ну, если прижмёт, разобьём мосты. То есть, в принципе, есть чем бить и как бить. Давайте тоже правду говорить, проблемы особой нет. Может, где-то есть, но это локальная проблема, то есть с первого удара не получится, но со второго разнесёт.

Третий момент, который на сегодня важен. Все-таки президент проводит специальную военную операцию, это операция принуждения. Мы постараемся принудить противника к тем условиям, которые есть.

Если бы мы просто воевали, было бы как в Газе – ровное поле и все снесено.

И ключевое, четвертое. Президент наш говорит – ребята, есть элементы гражданской войны. Они там те же русские, только которых одурманили.

Наш президент говорит, придет время, придется их опять ставить рядом в строй, и никуда не денутся. У них такие же фамилии, имена и все остальное. К сожалению, за это время из русских сделали антирусских. Но все равно они русскими остались. Их можно сделать обратно русскими», – заявил Гурулев.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить