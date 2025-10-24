Генерал из Госдумы: Мы специально не ведём СВО, как Израиль воевал в Газе
Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев объяснил, почему четвертый год СВО не наносятся удары по мостам через Днепр, выполняющим основную логистическую роль для ВСУ.
Об этом Гурулев рассказал в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Основная причина – это нет политической воли на это дело. Почему нет политической воли? Потому что мы понимаем, что нам дальше с этим жить.
Когда Запад рассказывает, что он что-то будет на Украине восстанавливать, я вас умоляю, восстанавливать всё будем мы. Западу наплевать на эту Украину, им не Украина важна, им важно ослабить Россию. А на Украину глубоко фиолетово. Это правда.
Второе. Ну, если прижмёт, разобьём мосты. То есть, в принципе, есть чем бить и как бить. Давайте тоже правду говорить, проблемы особой нет. Может, где-то есть, но это локальная проблема, то есть с первого удара не получится, но со второго разнесёт.
Третий момент, который на сегодня важен. Все-таки президент проводит специальную военную операцию, это операция принуждения. Мы постараемся принудить противника к тем условиям, которые есть.
Если бы мы просто воевали, было бы как в Газе – ровное поле и все снесено.
И ключевое, четвертое. Президент наш говорит – ребята, есть элементы гражданской войны. Они там те же русские, только которых одурманили.
Наш президент говорит, придет время, придется их опять ставить рядом в строй, и никуда не денутся. У них такие же фамилии, имена и все остальное. К сожалению, за это время из русских сделали антирусских. Но все равно они русскими остались. Их можно сделать обратно русскими», – заявил Гурулев.
