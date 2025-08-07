Генерал ВСУ посоветовал готовить рубежи обороны в Карпатах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует беспощадно бороться дезертирами, а не делать им поблажки.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол.

У него поинтересовались отношением к предложениям освобождения от наказания тех, кто самовольно оставил часть (СЗЧ).

«Я считаю, что эту лавочку надо закрывать. И я здесь за жесткие меры. Те, кто покинул своих побратимов, не могут пользоваться теми же правами, как оставшиеся воевать и вынуждены выполнять задачи сбежавших. Поведение ушедших в СЗЧ приводит к увеличению дефицита людей, они скорее изнашиваются. И да, мы теряем территории. Ведь на позиции вместо восьми человек стоит двое-трое», – сказал генерал.

По его словам, восемь человек могли бы отразить штурм, «но вдвоем обречены».

«Собственно, поэтому для меня неприемлема аргументация «моя хата с краю», которую используют те, кто идет в СЗЧ. Ты оставляешь своих побратимов, не выполняешь свою задачу. Ничего хорошего в этом нет. И мы понимаем, что количество СЗЧшниковв очень немаленькое. Будь все они на позициях, мы могли бы не просто нормально держаться, а контратаковать и уничтожать врага», – утверждает командующий ДШВ.

Он признает, что когда был комбригов 95-й бригады, то во время боев думал, что «конец уж мне и моим батальонам».

«Очень сложные моменты были и сейчас бывают. Но нельзя сейчас нам с вами расслабляться. Потому что окажемся в Карпатах в лучшем случае. Советую дезертирам и уклоняющимся в Карпатах начать готовить рубежи обороны», – резюмировал Апостол.