Нужно бомбить Россию ядерным оружием без оглядки на военную целесообразность, «исходя из цели принуждения к капитуляции».

Об этом на канале «Киев 24» заявил военный капеллан, старший лейтенант ВСУ Олекса Сокол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если сегодня будет стоять вопрос гибели наших бойцов – ещё 10, 20, 30 тысяч или больше, вы знаете, я бы сделал так, как сделал Эйзенхауэр. Я считаю, что большого военного смысла бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не было. Но морального, и возможности остановить войну, принудить к капитуляции японцев, сохранив своих – в этом был смысл.

У меня есть с ними свои личные счёты. Не хочу никого извинять, прощать или меряться этическими нормами и так далее, я не буду. Я должен защищаться. Мои посестры и побратимы должны защищаться, мы защищаем свою страну. Не я решаю, какими методами», – вещал нацист-капеллан.