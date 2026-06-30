Капеллан ВСУ призвал бомбить Россию, как Хиросиму и Нагасаки

Вадим Москаленко.  
30.06.2026 23:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Нужно бомбить Россию ядерным оружием без оглядки на военную целесообразность, «исходя из цели принуждения к капитуляции».

Об этом на канале «Киев 24» заявил военный капеллан, старший лейтенант ВСУ Олекса Сокол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно бомбить Россию ядерным оружием без оглядки на военную целесообразность, «исходя из цели принуждения...

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«Если сегодня будет стоять вопрос гибели наших бойцов – ещё 10, 20, 30 тысяч или больше, вы знаете, я бы сделал так, как сделал Эйзенхауэр. Я считаю, что большого военного смысла бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не было. Но морального, и возможности остановить войну, принудить к капитуляции японцев, сохранив своих – в этом был смысл.

У меня есть с ними свои личные счёты. Не хочу никого извинять, прощать или меряться этическими нормами и так далее, я не буду. Я должен защищаться. Мои посестры и побратимы должны защищаться, мы защищаем свою страну. Не я решаю, какими методами», – вещал нацист-капеллан.

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English version :: Читать на английском Капеллан ВСУ призвал бомбить Россию, как Хиросиму и Нагасаки

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