Порог страха перед ядеркой существенно упал. Есть надежда на новый тип вооружений – военкор Коц

Сергей Вредников.  
30.06.2026 20:56
  (Мск) , Донецк
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Если бы в ходе американо-израильской агрессии Вашингтон шандарахнул по Ирану ядерным оружием, уже бы мало кто удивился.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы в ходе американо-израильской агрессии Вашингтон шандарахнул по Ирану ядерным оружием, уже бы...

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«Дойдёт ли дело до ядерного удара? Очень бы не хотелось, потому что достанется всем. Все призывают «по-настоящему воевать», на Одессу идти, на Харьков, да ядерными «Булавами» разбрасываться.

Но вот то, что мы сейчас испытываем неудобства с топливом – это будет вспоминаться, как сейчас вспоминается ковид, «золотое время» – подумаешь, топлива не было. А тут ничего не будет, пустые полки будут.

Конечно, не хотелось бы, но у меня такое ощущение, что с течением времени порог страха перед ядерным оружием падает.

Честно говоря, я был уверен, что Штаты шандарахнут по Ирану ядерным оружием. И честно сказать, вот, спросите себя, вы бы сильно удивились, вы бы сильно охали и причитали? Чёрт его знает», – рассуждал Коц.

«Мне кажется, что в какой-то момент порог этого страха вообще исчезнет, и что-то такое страшное произойдёт. Будем надеяться, что до этого не дойдёт. Тем более, что говорят же, что мы изобретаем сейчас тип вооружений, который по мощи не уступает ядерному», – добавил военкор.

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