Казахстан гордится самым крупным консульством США и зовет к себе еще больше американцев

Елена Острякова.  
11.11.2025 13:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 192
 
Казахстан, Политика, Средняя Азия, США


США должны разместить в Казахстане постоянный секретариат организации «5+1», которую они создают в Средней Азии.

Об этом посол Казахстана в США Магжан Ильясов заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Секретариат «5+1» (Центральная Азия и США) может быть справедливо размещен в Алма-Аты – финансовой столице, где находится самое большое генеральное консульство США в этой части мира. Я думаю, что присутствие американской команды в Алма-Аты будет частью их работы в консульстве. Это идеальное место, потому что Алма-Аты находится недалеко от Кыргызстана и Узбекистана», – сказал Ильясов.

Он выразил надежду на «сильное лидерство США» и инициативы в сфере инфраструктуры,  инноваций и образования.

