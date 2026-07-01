«Каждый день теряем самое главное» – нацист Мосийчук загрустил по «территориям и жизням»

Анатолий Лапин.  
01.07.2026 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока украинская пропаганда восторгается ударами по России, сама Украина ежедневно теряет территории и людей.

Об этом в эфире видеоблога Nosorog Live заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока украинская пропаганда восторгается ударами по России, сама Украина ежедневно теряет территории и людей....

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«Очень тяжело. Ситуация становится всё более и более сжатой. Что происходит на фронте? Бои – Казачья Лопань прорвана, пропускной пункт, идут бои на Харьковщине, на новом направлении, это представляет угрозу Харькову.

До Сум там осталось… КАБы летят и так далее, и так далее. То есть продавливание линии фронта продолжается. Линия удерживается, фронт удерживается, но продавливание продолжается.

И каждый день мы теряем. Теряем территорию, но самое главное, мы теряем жизни людей наших», – заявил Мосийчук.

Отметим, что сегодня Минобороны России сообщило об освобождении очередного населенного пункта в Запорожской области – речь идет о селе Копани, которое находится на пути к важному пункту обороны ВСУ в Орехове.

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