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Пока украинская пропаганда восторгается ударами по России, сама Украина ежедневно теряет территории и людей.

Об этом в эфире видеоблога Nosorog Live заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень тяжело. Ситуация становится всё более и более сжатой. Что происходит на фронте? Бои – Казачья Лопань прорвана, пропускной пункт, идут бои на Харьковщине, на новом направлении, это представляет угрозу Харькову. До Сум там осталось… КАБы летят и так далее, и так далее. То есть продавливание линии фронта продолжается. Линия удерживается, фронт удерживается, но продавливание продолжается. И каждый день мы теряем. Теряем территорию, но самое главное, мы теряем жизни людей наших», – заявил Мосийчук.

Отметим, что сегодня Минобороны России сообщило об освобождении очередного населенного пункта в Запорожской области – речь идет о селе Копани, которое находится на пути к важному пункту обороны ВСУ в Орехове.

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