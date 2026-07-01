Победные реляции о «сорванном летнем наступлении России» в украинских СМИ чередуются паническими сообщениями о предстоящем рывке русской армии. Вслед за главкомом Сырским, который накануне стращал возможностью нового прорыва к Киеву, тревожные для бандеровцев сигналы транслирует и меджлисовский канал ATR.

Российская армия начнет широкомасштабное наступление, вероятнее всего, из Белоруссии, в дни завершения Чемпионата мира по футболу, заявил в эфире бежавший из Крыма в Киев экономист Андрей Клименко, в свое время обласканный режимом Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда закончится Чемпионат мира по футболу, или где-нибудь в конце – Чемпионат мира завершается 19 июля. Почему я так говорю? Ну, Путин уж очень любит использовать мировые спортивные события. Давайте вспомним, оккупация, нападение на Грузию в 2008 – Олимпиада, последние дни Олимпиады, 2014 год – начало аннексии Крыма, это завершение еще одной Олимпиады. Внимание мира там, на этих огромных спортивных событиях. А тут еще у нас добавляется и лето, и летние отпуска, в том числе депутатов парламентов в тех странах, которые нас поддерживают, и так далее. То есть, на мой взгляд, нужно в этот период ждать эскалацию… Конечно, это направление может быть Беларусь. А куда? Будь то из Беларуси на северные регионы Украины, там, где, кстати, есть у нас и атомные станции, или на страны Восточной Европы и Балтийского моря. Я думаю, что разрабатываются оба этих варианта. И какой из них сработает, будет зависеть от конкретных военных оценок того времени… Вероятность этого я расцениваю близкой к ста процентам. То есть июль, август, сентябрь эскалация будет. В каких формах мы – можем только догадываться», – стращает «громадян» Клименко.

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