«Кого отправить в депутаты, а кого кастрировать», – нацисты обрисовали будущее украинских «нерабов»

25.11.2025 14:11
На Украине не следует проводить выборы, потому что большинство проголосовавших будет против продолжения войны с Россией.

Об этом в беседе с объявленным в розыск в России за участие в войне на стороне ичкерийцев националистом Дмитрием Корчинским заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня пугают выборы. Их будут делать те, у кого есть деньги. Московиты будут вкладываться в выборы, вложат миллиарды в пропаганду, и протолкнут, кого хотят. Будут работать Европейские фонды, всякая гомосятина. И мы уже видим всяких мутноватых людей, которые на крови солдат хотят войти во власть», – сказал Корчинский.

Карась согласился:

«Ну и кто сейчас готовится к выборам? Нормальные люди, которые были бы хорошими кандидатами, готовятся к войне, чтобы выгрызть максимально хорошие условия. А к выборам готовятся все эти персонажи на букву «п».

Вообще, политтехнологи начали говорить о выборах с 23 года. Потому что деньги заканчивается, и им нужно находить причины своего существования. Эта прослойка бактерий на этом жирует, и поэтому люди думают, что выборы – это хорошо», – сказал он.

Нацисты не доверяют собственному населению:

«Если это от усталости от войны, то вы такое выберете, что потом война вернётся ещё быстрее. Ведь выбирать будут капитулянты и пораженцы.

Я надеюсь только на искусственный интеллект. Что у нас будет робо0террор, и мы будем выяснять, кого отправить в депутаты, а кого кастрировать. Потому что на выбор наших уставших от войны положиться нельзя», – резюмировал Карась.

