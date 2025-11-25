Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине не следует проводить выборы, потому что большинство проголосовавших будет против продолжения войны с Россией.

Об этом в беседе с объявленным в розыск в России за участие в войне на стороне ичкерийцев националистом Дмитрием Корчинским заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня пугают выборы. Их будут делать те, у кого есть деньги. Московиты будут вкладываться в выборы, вложат миллиарды в пропаганду, и протолкнут, кого хотят. Будут работать Европейские фонды, всякая гомосятина. И мы уже видим всяких мутноватых людей, которые на крови солдат хотят войти во власть», – сказал Корчинский.

Карась согласился:

«Ну и кто сейчас готовится к выборам? Нормальные люди, которые были бы хорошими кандидатами, готовятся к войне, чтобы выгрызть максимально хорошие условия. А к выборам готовятся все эти персонажи на букву «п». Вообще, политтехнологи начали говорить о выборах с 23 года. Потому что деньги заканчивается, и им нужно находить причины своего существования. Эта прослойка бактерий на этом жирует, и поэтому люди думают, что выборы – это хорошо», – сказал он.

Нацисты не доверяют собственному населению: