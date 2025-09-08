Сборные России и США могут сыграть в футбол на чемпионате мира 2026 года.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Упомяну также спорт: хоккей, футбол. США будут принимать вместе с Мексикой и Канадой чемпионат мира по футболу в 2028 году. Я знаю, что в некоторых кругах, включая руководство ФИФА, обсуждается, почему бы не провести футбольный матч: страна-хозяйка чемпионата мира 2018 года и 2028-го. Раньше у нас были традиции хоккейных гастролей друг к другу», – сказал Лавров.

Также американский участник ожидается на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в России в этом году.

Лавров предложил считать Арктику «общим домом» России и США, «учитывая интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии».

«Какие возможности? Арктика, включая совместную работу над производством СПГ как у нас, так и на Аляске. У нас есть другие проекты, в которых Запад заинтересован. В том числе, на Сахалине. Есть огромные просторы Сибири — богатейшей части не только Евразии, но всего мира, что касается природных ресурсов. Есть космос. Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая использование ИИ в военной сфере, возможно, потребуется сначала повысить взаимное доверие», – сказал Лавров.

Однако пока он предложил не радоваться статистическому повышению товарооборота между США и Россией на 20% после прихода в Белый дом Трампа, поскольку «это может быть отражением колебаний цен на уран». На самом деле товарооборот снизился с 30 до 3 млрд долларов.