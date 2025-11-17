Лидеры ЕС должны совместно убедить Бельгию отдать активы России! – Стубб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если европейские политики не хотят и дальше финансировать Украину из бюджетов своих стран, они должны убедить Бельгию растратить замороженные российские активы.

Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда речь идет о финансировании Украины, есть три варианта. Первый – это страны-члены ЕС или НАТО платят напрямую, либо беря больше кредитов, либо используя текущие резервы. Второй вариант – это объединение долгов на европейском уровне. И третий вариант, конечно, это использование замороженных активов», – шантажировал Стубб.