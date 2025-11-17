Лидеры ЕС должны совместно убедить Бельгию отдать активы России! – Стубб
Если европейские политики не хотят и дальше финансировать Украину из бюджетов своих стран, они должны убедить Бельгию растратить замороженные российские активы.
Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда речь идет о финансировании Украины, есть три варианта. Первый – это страны-члены ЕС или НАТО платят напрямую, либо беря больше кредитов, либо используя текущие резервы.
Второй вариант – это объединение долгов на европейском уровне. И третий вариант, конечно, это использование замороженных активов», – шантажировал Стубб.
«Я обсужу эти вопросы сегодня с премьер-министром Бельгии. Я думаю, что многие европейские лидеры понимают опасения, которые есть у Бельгии в этой ситуации, как политические, так и юридические.
И я надеюсь, что когда лидеры начнут подготовку к заседанию Европейского Совета в декабре, решения будут найдены. Потому что крайне важно, чтобы мы продолжали финансировать Украину в ее борьбе за существование и выживание», – подытожил чухонец.
