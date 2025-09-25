Мечты укро-верхушки: Конфликт затянется на годы, но благодаря Трампу можем выпросить «воздушное перемирие»

Конфликт вокруг Украины затянется еще на годы, возможно лишь поэтапное перемирие.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом году еще есть возможность сесть за стол переговоров с Вашингтоном, Брюсселем и другими столицами Европы и попытаться вместе выработать формулу реального мира. И я надеюсь, что президент Трамп получил много доказательств того, что политика, направленная на то, чтобы не провоцировать русских, не работает.

Если он действительно использует свою власть для достижения мира, то это возможно. Я слышал его вчерашнюю речь и стал более оптимистично смотреть на этот год как на окно возможностей…

Этот компромисс будет растянут во времени. Будут этапы, и я думаю, что мирный процесс займет годы. Но на первом этапе будет что-то вроде прекращения огня в воздухе. В воздухе, а не на земле, потому что вы не можете контролировать операторов дронов с земли, но вы можете контролировать баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны типа «Шахед», или вы можете контролировать морские беспилотники, подводные беспилотники и другие», – мечтал Резников о передышке для бандеровцев.