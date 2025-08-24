Медленное обрушение фронта для Украины верная смерть: спасёт только мгновенное военное поражение – Латынина

Елена Острякова.  
24.08.2025 19:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1298
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственная надежда на мир для Украины заключается в обрушении фронта.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственная надежда на мир для Украины заключается в обрушении фронта. Об этом журналист-иноагент Юлия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надежда на мир по состоянию на сегодня, если Трамп не достанет из широких штанин еще какой-нибудь аргумент, называется обрушение украинского фронта. Когда украинский фронт рухнет, и российские войска дойдут, условно говоря, до Днепра, тогда у всех заполыхает немножечко по-другому, и все скажут: давайте теперь пусть Россия завязывает, что мы действительно что-нибудь серьезное сделаем.

Я думаю, что, по крайней мере, в эту итерацию российские войска не отхапнут себе слишком много», – сказала Латынина.

Правда, иноагентка пообещала украинцам гражданскую войну, если обрушение фронта затянется.

«В тот момент, когда фронт начнет рушиться, скорее всего, начнется смута в Украине. Вернее, с большой вероятностью вся эта разнородная коалиция, на которой, как на большом мустанге, скачет Зеленский,… схлеснется так, что мало не покажется», – сказала Латынина.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить