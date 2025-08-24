Медленное обрушение фронта для Украины верная смерть: спасёт только мгновенное военное поражение – Латынина

Единственная надежда на мир для Украины заключается в обрушении фронта.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надежда на мир по состоянию на сегодня, если Трамп не достанет из широких штанин еще какой-нибудь аргумент, называется обрушение украинского фронта. Когда украинский фронт рухнет, и российские войска дойдут, условно говоря, до Днепра, тогда у всех заполыхает немножечко по-другому, и все скажут: давайте теперь пусть Россия завязывает, что мы действительно что-нибудь серьезное сделаем.

Я думаю, что, по крайней мере, в эту итерацию российские войска не отхапнут себе слишком много», – сказала Латынина.