Медленное обрушение фронта для Украины верная смерть: спасёт только мгновенное военное поражение – Латынина
Единственная надежда на мир для Украины заключается в обрушении фронта.
Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Надежда на мир по состоянию на сегодня, если Трамп не достанет из широких штанин еще какой-нибудь аргумент, называется обрушение украинского фронта. Когда украинский фронт рухнет, и российские войска дойдут, условно говоря, до Днепра, тогда у всех заполыхает немножечко по-другому, и все скажут: давайте теперь пусть Россия завязывает, что мы действительно что-нибудь серьезное сделаем.
Я думаю, что, по крайней мере, в эту итерацию российские войска не отхапнут себе слишком много», – сказала Латынина.
Правда, иноагентка пообещала украинцам гражданскую войну, если обрушение фронта затянется.
«В тот момент, когда фронт начнет рушиться, скорее всего, начнется смута в Украине. Вернее, с большой вероятностью вся эта разнородная коалиция, на которой, как на большом мустанге, скачет Зеленский,… схлеснется так, что мало не покажется», – сказала Латынина.
