На полигоне под Черниговом большое количество жертв ВСУ, это не просто просчет, – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удар российскими «Искандерами» по полигону ВСУ в Черниговской области – это не просчет, а следствие халатности украинского командования. Количество жертв там огромное, что свидетельствует о ненадлежащем качестве укрытия, где находились солдаты.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Генерал не стал называть количество погибших, но дал понять, что официальная статистика украинского командования врет: