На Украине заявляют о риске потерять «огромные массивы территории» на Запорожском направлении

Россия в ближайшее время активизирует наступление на Запорожском направлении, где нет больших населенных пунктов, которые можно было бы использовать как «крепости», опасается бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

