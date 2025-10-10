На Украине заявляют о риске потерять «огромные массивы территории» на Запорожском направлении

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 611
 
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье


Россия в ближайшее время активизирует наступление на Запорожском направлении, где нет больших населенных пунктов, которые можно было бы использовать как «крепости», опасается бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ближайшее время активизирует наступление на Запорожском направлении, где нет больших населенных пунктов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник будет пытаться организовывать масштабные наступательные действия и, в принципе, эта динамика наблюдается не только в направлении на Гуляйполе, где противник, скорее всего, в ближайшей перспективе будет пытаться атаковать нас, как минимум, с двух направлений.

Противник также пытается сосредоточить немалое количество сил и средств, и атакует наши силы и средства в районе Степногорска и населенного пункта Плавни, Орехов время от времени пытается атаковать.

Противник, используя фактор отсутствия масштабной городской либо же промышленной застройки, будет пытаться атаковать масштабно, пытаясь создать условия, предпосылки для контроля над огромными массивами территории нашей страны на юге», – заявил Селезнев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить