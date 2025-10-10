На Украине заявляют о риске потерять «огромные массивы территории» на Запорожском направлении
Россия в ближайшее время активизирует наступление на Запорожском направлении, где нет больших населенных пунктов, которые можно было бы использовать как «крепости», опасается бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Противник будет пытаться организовывать масштабные наступательные действия и, в принципе, эта динамика наблюдается не только в направлении на Гуляйполе, где противник, скорее всего, в ближайшей перспективе будет пытаться атаковать нас, как минимум, с двух направлений.
Противник также пытается сосредоточить немалое количество сил и средств, и атакует наши силы и средства в районе Степногорска и населенного пункта Плавни, Орехов время от времени пытается атаковать.
Противник, используя фактор отсутствия масштабной городской либо же промышленной застройки, будет пытаться атаковать масштабно, пытаясь создать условия, предпосылки для контроля над огромными массивами территории нашей страны на юге», – заявил Селезнев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: